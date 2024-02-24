"Приезжай в Авдеевку": Шойгу похвастался визитом в "зону СВО" и нарвался на ответ от россиян. Видео
Министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу похвастался очередным визитом в зону боевых действий. Военный преступник рассказал, что проинспектировал группировку войск "Центр".
В свою очередь россияне возмутились очередной показухой Шойгу и посоветовали ему отправиться в Авдеевку или Крынки. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ.
Российские оккупанты похвастались, что офицеры доложили министру обороны РФ о захвате Авдеевки Донецкой области. В частности, военному преступнику рассказали, что в плен попали якобы сотни украинских военнослужащих.
Командующий войсками Центрального военного округа РФ Андрей Мордичев доложил Шойгу, что оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. В свою очередь граждане РФ посоветовали своему министру обороны самостоятельно приехать в Авдеевку или на другой участок фронта.
Также россияне устроили истерику, что после огромных потери армии РФ, в частности, после уничтожения самолета А-50 Шойгу ездит по тыловым лагерям, улыбается и снимает пропагандистские видео.
Кроме того, Шойгу призвали поехать проинспектировать полигон в Херсонской области, где накануне были уничтожены десятки российских оккупантов. При этом в РФ высмеяли военного преступника, что за такие постановочные съемки Шойгу присвоят "участника боевых действий".
Напомним, российскому военному руководству пришлось отсылать специальные требования, чтобы предотвратить доступ росСМИ к данным о потерях захватчиков во временно оккупированной Авдеевке.
Ранее в Силах обороны Таврического направления сообщали, что в период с 10 октября 2023 по 17 февраля 2024 года агрессор потерял в наступательной операции на Авдеевском направлении более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Почти 50 тысяч оккупантов были уничтожены.
Как на большие потери в Авдеевке жалуются российские пропагандисты, читайте по ссылке.
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