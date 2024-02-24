'Приезжай в Авдеевку': Шойгу похвастался визитом в 'зону СВО' и нарвался на ответ от россиян. Видео

Министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу похвастался очередным визитом в зону боевых действий. Военный преступник рассказал, что проинспектировал группировку войск "Центр".

В свою очередь россияне возмутились очередной показухой Шойгу и посоветовали ему отправиться в Авдеевку или Крынки. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

Российские оккупанты похвастались, что офицеры доложили министру обороны РФ о захвате Авдеевки Донецкой области. В частности, военному преступнику рассказали, что в плен попали якобы сотни украинских военнослужащих.

Командующий войсками Центрального военного округа РФ Андрей Мордичев доложил Шойгу, что оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. В свою очередь граждане РФ посоветовали своему министру обороны самостоятельно приехать в Авдеевку или на другой участок фронта.

Также россияне устроили истерику, что после огромных потери армии РФ, в частности, после уничтожения самолета А-50 Шойгу ездит по тыловым лагерям, улыбается и снимает пропагандистские видео.

Кроме того, Шойгу призвали поехать проинспектировать полигон в Херсонской области, где накануне были уничтожены десятки российских оккупантов. При этом в РФ высмеяли военного преступника, что за такие постановочные съемки Шойгу присвоят "участника боевых действий".

Напомним, российскому военному руководству пришлось отсылать специальные требования, чтобы предотвратить доступ росСМИ к данным о потерях захватчиков во временно оккупированной Авдеевке.

Ранее в Силах обороны Таврического направления сообщали, что в период с 10 октября 2023 по 17 февраля 2024 года агрессор потерял в наступательной операции на Авдеевском направлении более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Почти 50 тысяч оккупантов были уничтожены.

Как на большие потери в Авдеевке жалуются российские пропагандисты, читайте по ссылке.

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