'День или ночь – неважно': в 63-й ОМБр показали точную работу по вражеской технике. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать технику российских оккупационных войск и личный состав армии страны-агрессора. Так, недавно на поле боя наши воины уничтожили вражеский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 вместе с экипажем.

По оккупантам отработали пилоты новосозданного батальона беспилотных систем 63-й бригады. Соответствующее видео с поражением вражеской техники было опубликовано в Telegram-канале бригады.

"День или ночь – неважно. Старенький, но все еще функциональный зенитно-артиллерийский комплекс С-60 вместе с экипажем уничтожили пилоты новосозданного батальона беспилотных систем 63-й бригады", – сообщили военные.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы за два дня "приземлили" два российских истребителя Су-25. Один из них зенитчики 110-й ОМБр уничтожили в донецких степях накануне, другой "демилитаризован" 23 мая. Бойцы отметили, что продолжают геноцид российских Су, как и обещали.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники уничтожили на фронте российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Систему поразили именным дроном Ludwig.