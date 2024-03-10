'День сурка' для оккупантов: украинские морпехи показали, как кошмарят войска Путина. Видео

Украинские морпехи продолжают уничтожать путинских террористов на фронте. Несмотря на огромные потери враг продолжает давить на фронте, в то время как украинские защитники увеличивают статистику вражески потерь.

Ликвидацию захватчиков показали бойцы 501-й отдельного батальона морской пехоты и "Курьеры апостола Петра". Об этом в Telegram сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

Морпехи отмечают, что российские оккупанты раз за разом повторяют судьбу своих уничтоженных сослуживцев. Защитники ликвидируют личный состав путинской армии с помощью артиллерии и FPV-дронов.

"Выбежал из леса, получил на орехи от николаевских морпехов и возвращаешься в свою тайгу в цинке. Если повезет, конечно. Работают 501 отдельный батальон морской пехоты и "Курьеры апостола Петра" черного батальона", – пишут морпехи.

Напомним, защитники Украины за сутки 9 марта обезвредили 900 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ в полномасштабной войне достигают 424 060 человек убитыми и ранеными.

Как сообщал OBOZ.UA, аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, состав БК и автомобиль оккупантов на левобережье Херсонщины. Бойцы показали видео того, как в результате сбросов с дронов мощно пылает вражеская техника.

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