Денацификация оккупантов идет по плану: в ВСУ показали искусную работу пилотов дронов 28-й бригады. Видео

В сети показали уничтожение российских оккупантов на одном из направлений фронта. "Денацификацией" вражеского войска занимались операторы дронов 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram Сухопутных войск ВСУ. На них видно, что порцию заряда получили и личный состав противника, и техника, и оружие. Попадание БПЛА в склад боеприпасов оккупантов привело к мощному взрыву.

Среди уничтоженных единиц вооружения:

– крупнокалиберный пулемет "Утес";

– противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";

– миномет;

– камера наблюдения;

– автотранспорт и др.

Напомним, на Авдеевском направлении операторы FPV-дронов из роты ударных беспилотных авиационных комплексов 110 ОМБр "демилитаризовали" вражеские танки. Один из танков оккупантов закончил свое существование особенно зрелищно – произошла мощная детонация боекомплекта.

Также операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нанесли урон россиянам в Херсонской области, ударив дронами по командно-наблюдательному посту (КСП) противника и складу с боекомплектом оккупантов.

Враг потерял около 10 военнослужащих убитыми, еще двое оккупантов получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 14-го отдельного полка БпАК устроили оккупантам на одном из направлений "взрывной балет". Сбросы залетали прямо в тайники россиян и "выкуривали" оттуда всех, кому удалось выжить.

– Россиянка в перехваченном разговоре с мужем рассказала о бардаке в армии страны-агрессора, где оккупанты убивают и насилуют своих сослуживцев. Один из российских военных даже не успел доехать на войну в Украине – его ликвидировали свои же в центре подготовки.

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