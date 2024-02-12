Украинские защитники устроили оккупантам 'взрывной балет'. Видео

Бойцы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов устроили оккупантам на одном из направлений "взрывной балет". Сбросы залетали прямо в укрытия россиян и "выкуривали" оттуда всех, кому удалось выжить.

Эффектное видео было опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Бойцы заверили, что такое "веселье" ждет всех захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, полковник ВСУ Владислав Назаров показал, как защитники уничтожают врага в Луганской области. Бойцы из рядов 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ в районе села Белогоровка устроили охоту на вражеские танки. Бронетехнику захватчиков выжигали операторы ударных дронов подразделения "Sova FM " 81-ОАэмбр.

Бойцы продемонстрировали ювелирную точность: в большинстве запечатленных поражений сбросы они производили в люки, выжигая "броню" изнутри.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты в Луганской области взорвались на собственных минах. Вражеские солдаты ехали на новеньком 50П6Е ЗРК С-350 "Витязь". Среди экипажа пострадавших, к сожалению, не было, но "сильно пострадала ходовая часть".

– Украинские пограничники в рядах Сил обороны Украины благодаря одному точному удару fpv-дрона уничтожили российских захватчиков на Харьковщине. Они разбили вражеский блиндаж.