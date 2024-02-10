Российские оккупанты подорвались на своих минах на новом ЗРК С-350 "Витязь". Видео
Российские захватчики в Луганской области в феврале подорвались на минах. Оккупанты ехали на новеньком 50П6Е ЗРК С-350 "Витязь".
Об этом сообщил Telegram-канал " Досье Шпиона ", который также показал соответствующее видео. Инцидент произошел 6 февраля 2024 года.
"Сами ставим мины. Сами взрываемся. На видео – последствия подрыва на мине пусковой установки ЗРК С-350 "Витязь". Комплекс принадлежит одному из подразделений ВДВ РФ. К счастью для экипажа ракеты ПУ не сдетонировали", – рассказали на канале "сотрудника одной из специальных служб".
Отмечается, что пострадавших, к сожалению, нет. Однако "сильно пострадала ходовая часть". Взорванная ЗРК до сих пор стоит на том же месте – теперь "ее боятся эвакуировать из-за большого количества мин".
О чем речь
"С-350 "Витязь" – очень редкий зверь. Принят на вооружение в 2020 году. Исчисляется единицами", – считают в "Досье Шпиона".
Это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном "Алмаз-Антей". Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса оснащена 12 зенитными ракетами.
Планируется, что "Витязь" заменит С-300ПС и Бук-М1-2. Первый ЗРС С-350 "Витязь" поступил в состав ВКС РФ в феврале 2020 года. По данным 2020 года в России было всего шесть таких машин.
Как сообщал OBOZ.UA, на вражеском аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму в результате ракетной атаки в ряды "двухсотых" перешли 10 российских военнослужащих. Среди ликвидированных командир истребительного полка Александр Татаренко. Об этом также рассказывал канал "Досье Шпиона".
Также есть фото с военной техникой россиян в огне, сделанные якобы после удара по аэродрому "Бельбек".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!