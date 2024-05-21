Держат оккупантов в напряжении на Запорожском фронте: в ГУР показали работу спецподразделения 'Кабул 9'. Видео

Наши защитники продолжают держать в напряжении российских захватчиков. Воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины наносят оккупантам значительные потери в Запорожском направлении.

В частности, разведчики уничтожают военные грузовики, которыми оккупанты транспортируют оружие и личный склад. Соответствующее видео показала пресс-служба ГУР.

"Воины спецподразделения "Кабул 9" ГУР МО Украины продолжают держать в напряжении российских захватчиков на Запорожском фронте", – говорится в сообщении.

На видео показаны результаты работы разведчиков за день: благодаря их мастерству и точности один за другим горят военные грузовики врага, которыми они перевозят личный склад, оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили позицию и миномет противника в Запорожском направлении. Противник пытался скрыться в лесопосадке, в которой нарыл окопы и обустроил замаскированную позицию. Однако аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила месторасположение россиян.

Украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской общине Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

Как ранее писал OBOZ.UA, за минувшие сутки (20 мая) металлоломом стали 230 единиц военной техники и вооружение российской армии. Силы обороны также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1380 оккупантов.

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