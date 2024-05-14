'Десантная компонента уменьшилась': Селезнев сказал, возможно ли новое наступление на Одессу. Видео

На фоне обострения на Харьковском направлении есть слухи и о возможном наступлении РФ на Одесскую область. Но эти слухи не соответствуют действительности. И вообще на юге враг может только "рисовать воздушные пузыри", потому что для каких-либо операций на этом направлении у россиян нет ресурсов.

Об этом в подкасте OBOZ.Talk рассказал военный журналист, полковник, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Он напомнил, что в 2022 году РФ имела соответствующие ресурсы, но даже при их наличии не смогла оккупировать Одесщину.

"В феврале 2022 года для реализации этой миссии в акватории Черного моря враг сосредоточил 13 больших десантных кораблей. Также была наготове соответствующая военная транспортная компонента. Сейчас враг потерял львиную часть своих самолетов. Кажется, на ходу у россиян осталось всего 5 самолетов, которые смогли бы выполнять такую миссию. То есть в 2,5 раза уменьшилась десантная компонента", – заметил эксперт.

Селезнев добавил, что военно-транспортные самолеты РФ "вообще не имеют никакого шанса", потому что на юге система противовоздушной обороны "достаточно мощная".

"Враг может бредить обо всем, что хочет, может рисовать себе воздушные пузыри, однако реалии на поле боя определяются исключительно из ресурсных возможностей. Сейчас у россиян нет ресурсов, чтобы реализовать такую миссию по оккупации юга нашей страны, и в частности, Одесской области", – подчеркнул полковник. .

Ранее Селезнев рассказывал, что одну из ключевых ролей в удержании плацдармов Сил обороны Украины на левобережье Херсона играют украинские пехотинцы. И держат они там позиции в очень сложных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 мая российские оккупационные войска совершили дроновую атаку на Одесщину. От прицельного огня украинских защитников вражеские дроны-камикадзе разлетались вдребезги – как это происходило, смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!