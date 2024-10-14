Десятки грузовиков: зафиксирована большая переброска живой силы врага через Мариуполь. Видео

Страна-агрессор РФ перебрасывает дополнительную живую силу в Украину, вероятно, для усиления атак на юго-восточному направлению фронта. Одно из таких перемещений военнослужащих ВС РФ состоялось 13 октября через захваченный Мариуполь на Донетчине.

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Об этом сообщил советник мэра города, украинский политик Петр Андрющенко. В Telegram-канале он опубликовал видео, которое направили представители "Мариупольского сопротивления".

На кадрах заметна колонна из военных грузовиков и легковых авто. На них не было никаких маркировок, которые обычно наносят оккупанты. В то же время на нескольких ЗИЛах виднеются таблички со словом "люди", внутри некоторых за тентом можно увидеть солдат.

"Внезапные контрпартизанские мероприятия в городе имели целью убрать "Сопротивление" с улиц по маршруту переброски. Убрать устрашением. Не в первый раз, и не в первый раз безрезультатно. Однако", – отметил Андрющенко.

Он пояснил, что партизаны смогли снять на камеру движение по городу 20 грузовиков армии РФ организованными двумя колоннами.

В частности, они следовали по маршруту Россия – Новоазовск – Мариуполь – Никольское – Розовско-Пологовская агломерация (или Времевское направление фронта).

"Можете теперь увидеть своими глазами отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор. Это будет зависеть от готовности наших Сил обороны", – считает Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска возобновили тактические наступательные атаки в районе границ Донецкой и Запорожской областей Украины и добились продвижения в локальных атаках. Эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва оккупационных сил, а свидетельствуют об их подготовке.

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