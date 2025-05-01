Десятки ракет и много дронов: сколько вражеских целей сбили силы ПВО в апреле. Видео

В течение апреля 2025 г. силы противовоздушной обороны Украины показали чрезвычайно высокую эффективность. Наши защитники уничтожили более 2,3 тысяч вражеских воздушных целей.

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Воздушные Силы ВСУ обнародовали официальную статистику, свидетельствующую о значительной нагрузке на ПВО и слаженную работу авиации. "В течение апреля 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 2332 воздушных целей", – говорится в сообщении.

Наибольшую часть уничтоженных объектов составляли ударные дроны типа Shahed – их сбито 1214. Также украинские военные приземлили 689 разведывательных БПЛА и еще 364 беспилотника других типов.

Но враг атаковал не только дронами: в течение месяца удалось обезвредить 38 крылатых ракет Х-101 и Х-55СМ, 13 ракет "Калибр", а также 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 3 крылатых ракет "Искандер-К".

Отдельно отмечается работа украинской авиации – за апрель совершено более 610 вылетов. Преимущественно это были боевые задачи: более 200 – на огневое поражение и поддержку наземных войск, еще 330 – на истребительное авиационное прикрытие.

В целом авиация уничтожила 326 воздушных целей и попала по вражеским командным пунктам, логистическим объектам и скоплениям техники и личному составу противника.

"Бьем врага в небе и на земле! Итого – к победе!" – отметили в Воздушных силах.

Напомним, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 враждебных целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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