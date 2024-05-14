Дети, маломобильные люди, дедушки и бабушки: в Сумской области продолжается эвакуация жителей из приграничья. Фото

В Сумской области продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые находятся рядом с российской границей. В частности, в пограничном городке Белополье помогают в этом деле спасатели.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели также обнародовали кадры эвакуации жителей Белополья.

"Сегодня, 14 мая, работники ГСЧС вместе с Нацполицией, волонтерскими организациями и местными властями проводили в Белополье эвакуацию жителей из населенных пунктов, находящихся рядом с вражеской границей", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели помогали людям размещаться в транспорте, переносили личные вещи в эвакуационные автобусы.

"Дети, маломобильные люди, дедушки и бабушки – все получили поддержку от спасателей", – отметили в ГСЧС.

"Первыми, кого мы увидели сегодня, это были спасатели. Они помогали людям выйти, сопровождали их в безопасное место", – рассказала одна из эвакуированных женщин.

В определенных местах временного проживания эвакуированных встретили специалисты ГСЧС. Людям оказали необходимую помощь. С эвакуированными также работают психологи ГСЧС.

"Люди приехали автобусами. С ними сейчас работают социальные работники, их зарегистрируют на денежную помощь, сейчас выдадут гуманитарную помощь, разместят. Здесь есть абсолютно все условия, здесь можно переночевать, есть душевые кабинки, есть столовая с бесплатным питанием. Здесь также есть отдельная комната". для маломобильных людей. С нами дежурят врачи, которые им помогают. Здесь есть детские комнаты и есть отдельные женские и мужские комнаты. ГСЧС.

Напомним, накануне сообщалось, что в Сумской области проводится эвакуация населения из двух общин. Согласно распоряжению главы Сумской ОВА, из-за существенного усиления российских обстрелов вывозят людей из Белополья и Ворожбы.

Всех эвакуированных из приграничных населенных пунктов доставят в Сумы. Первую ночь они проведут в соцжилье, в последствии их расселят в более подходящие условия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили, что не исключают попытки наступления россиян в Сумскую область. Начальник военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что такие планы у РФ давно. Он также рассказал, какие силы враг удерживает на границе с Сумщиной и почему не начал наступления.