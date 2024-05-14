Дома оставили десятки человек: появились кадры эвакуации из пограничного Белополья Сумской области. Видео

В приграничном Белополье Сумской области продолжается эвакуация населения. Только утром 14 мая свои дома покинули около 40 человек.

Все эвакуированные доставлены в Сумы, первую ночь они проведут в соцжилье, в дальнейшем их разместят в более подходящих условиях. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Корреспондент издания показала видео из Белополья, на котором зафиксирована эвакуация жителей из населенного пункта. Покидать свои дома вынуждены и дети, и пожилые люди, мужчины и женщины.

"Оттуда сегодня утром эвакуировали около 40 человек. Всех доставят в Сумы, ближайшую ночь они проведут в соцжилье, дальше размещением будут заниматься местные органы власти", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что в Сумской области проводится эвакуация населения из двух громад. Согласно распоряжению главы Сумской ОВА, из-за существенного усиления российских обстрелов вывозят людей из Белополья и Ворожбы.

В ГУР заявили, что не исключают попыток наступления россиян на Сумщине. Начальник военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что такие планы у РФ есть давно. Он также рассказал, какие силы враг удерживает на границе с Сумщиной и почему не начал наступления.