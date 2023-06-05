Для диверсий: Украина создала в России сеть агентов и передает им беспилотники – CNN

Украина развила в России сеть агентов и сторонников, работающих над проведением диверсий против российских целей, и передает им беспилотники для организации атак. Эти проукраинские агенты в начале мая совершили атаку БПЛА на Кремль, запустив дроны именно с территории РФ.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, причастные к американской разведке.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, были ли осуществлены другие атаки беспилотников, в том числе на Рублевку и по нефтеперерабатывающим заводам на юге России, этой же сетью оперативников.

Но официальные лица США считают, что Украина развила диверсионные центры внутри России, состоящие из проукраинских симпатиков и оперативников, хорошо обученных ведению такого рода войны. Считается, что Украина предоставила им беспилотники собственного производства, и два американских чиновника заявили изданию, что нет никаких доказательств того, что какие-либо удары дронами были нанесены с использованием американских БПЛА.

Собеседники издания отметили, что не могут однозначно сказать, как Украине удалось переправить беспилотники в тыл врага, но сообщили, что она установила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые можно использовать для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где они потом могли быть собраны.

Представитель разведки отметил, что российско-украинская граница большая и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.

"Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание – проблема каждого, поэтому деньги творят чудеса", – отметил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-агрессора и в оккупированных ею регионах Украины произошла массовая "бавовна". Десятки беспилотных аппаратов атаковали инфраструктурные и военные объекты российских захватчиков, а также прощупали вражескую ПВО. Невероятно, но факт: по меньшей мере один БПЛА спокойно пролетел через всю Москву.