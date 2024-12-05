"Для многих из глубинки отправления на войну – социальный лифт": Курносова рассказала о настроениях в России

Ситуация по отношению россиян к войне против Украины остается напряженной, на соцопрос полагаться сложно из-за страха уголовной ответственности. Большинство жителей РФ, в частности, в условиях жесткой полицейской диктатуры, вынуждены демонстрировать поддержку курса российского диктатора Владимира Путина.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. Однако косвенные данные свидетельствуют о росте антипутинских и антиправительственных настроений, особенно среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам Курносовой, большинство россиян утверждают, что они согласны с Путиным. Это следствие строгой полицейской диктатуры, действующей в России. В Москве и Санкт-Петербурге настроения несколько иные, большинство населения выступает против политики действующего президента РФ.

Однако в других регионах ситуация несколько иная.

"Для многих людей из глубинки отправления на войну себя или своих родственников – это своего рода социальный лифт, возможность купить квартиру или что-то еще. Конечно, это очень тяжелый удар прежде всего по моральному климату внутри страны. От этого Россия будет долго отходить", – отметила Курносова.

Российская оппозиционерка также выразила мнение об окружении Путина, где аналитики считают, что ключевую роль в изменении ситуации могли бы играть элиты. Вероятность дворцового переворота обсуждается, и по некоторым данным уже формируются условия для таких событий. Среди приближенных к Путину есть те, кто поддерживает его агрессивную политику, но также существуют люди с другой позицией, способной повлиять на дальнейший ход событий. Так что нужно наблюдать за ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA, закончить войну в Украине и ослабить Россию можно только из-за эскалации. Действия Кремля, в частности публичные заявления и демонстрация военной силы, направлены на устрашение Европы и внесение хаоса в мировое общественное мнение.

Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США 2015-2019 годов, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. Он утверждает, что никто не поддерживает эскалацию, но только благодаря ей может быть выход. Нужно усиление украинского наращивания сил, а не российского. То, что Россия поднимает ставки, а другие стоят на месте, является значительным поражением.

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