Для подрыва российских кораблей и мостов: в Дании представили новый морской дрон, созданный для Украины

В Дании представили новый подводный морской дрон Shadowfin, предназначенный для поражения российских кораблей и объектов береговой инфраструктуры. Аппарат разрабатывался с учетом потребностей Украины.

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Особенностью дрона называют его низкую стоимость, которая составляет около 50 тысяч евро, что значительно дешевле большинства аналогичных морских беспилотников. Об этом сообщает Defence Express.

Компактный размер и низкая стоимость

Датская компания Søens Tech представила подводный морской дрон Shadowfin на международной оборонной выставке DALO Industry Days 2026.

Конструкция Shadowfin предусматривает специальную мачту, верхняя часть которого выступает над поверхностью воды. На ней могут размещаться GPS-антенна, камеры и дополнительные датчики.

Кроме того, при необходимости через мачту можно вывести шноркель для дизельного двигателя, что потенциально позволит увеличить дальность работы дрона.

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Аппарат имеет:

– длину 7 метров;

– диаметр корпуса 50 сантиметров;

– вес около 1,5 тонны;

– боевую нагрузку до 300 кг.

Ориентировочная цена одного аппарата составляет около 50 тысяч евро. Это заметно меньше, чем стоимость многих других ударных беспилотных систем.

Так, для сравнения, цена российского "Шахеда" в прошлом году, в зависимости от модификации, оценивалась примерно в 70 тысяч долларов, а украинского FP-1 – около 55 тысяч долларов.

Низкую себестоимость Shadowfin удалось обеспечить благодаря использованию простых и доступных материалов. Основой корпуса стала стандартная стеклопластиковая труба диаметром 500 мм, что позволяет удешевить производство аппарата.

Дрон создан для поражения кораблей и морских объектов

Разработчики позиционируют дрон как средство для поражения российских кораблей и объектов морской инфраструктуры.

И хотя боевая часть вряд ли способна самостоятельно разрушить большой мост или причал, низкая цена аппарата позволяет использовать их группами, ведь сложность обнаружения таких подводных дронов также может повышать вероятность поражения определенных целей.

По завершении испытаний компания планирует передать первый аппарат Украине, где он должен пройти полевые испытания.

Напомним, волонтеры нидерландского фонда Protect Ukraine передадут Украине аквадрон, который они разработали в первую очередь для спасательных миссий, доставки необходимых вещей, а также для эвакуации. В то же время его можно использовать и для тактических миссий.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории оккупированного Крыма построили специальные помещения для хранения морских дронов. Здания, называемые элингами, предназначены для хранения и ремонта роботизированных скоростных катеров без людей на борту.

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