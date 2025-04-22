'Для Путина пытаются найти определенные 'плюшки': эксперт оценил, может ли российская армия совершить прорыв на фронте до 9 мая

У российской армии на сегодня нет резервов для большого наступления на украинском фронте, однако она не собирается останавливаться и накопила группировку, чтобы угрожать Сумщине. Не исключено, что оккупанты пойдут в новую атаку на каком-то из направлений до 9 мая, чтобы во время парада диктатор Владимир Путин смог заявить о какой-то "победе".

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В то же время отказаться от таких планов агрессора могут заставить "плюшки" от Запада в виде определенных уступок. Так считает бывший сотрудник Службы безопасности Иван Ступак, объяснивший свое мнение в интервью OBOZ.UA.

Он подчеркнул, что сейчас можно оперировать только данными из открытых источников относительно количества сил РФ. Судя по ним, резервов для осуществления масштабного прорыва на Харьковщине, Сумщине, Херсонской или существенного продвижения на Покровском направлении, у врага не видно.

"Да, вблизи Сумщины есть 60 тысяч российских войск, но их уже перебрасывают на другие направления. То есть нельзя сказать, что где-то у них есть огромная сила. Наша разведка, ГУР, западные разведки должны сказать свое мнение, но пока таких возможностей я не вижу. Однако они давят повсюду – хаотично, немного больше, немного меньше. Но о скрытых ресурсах данных нет", – указал Ступак.

Он не исключает, что оккупационная армия может предпринять определенные действия, которые впоследствии Путин в своей речи на 9 мая сможет подать как "победу". В то же время, по его мнению, сейчас для российского диктатора пытаются найти определенные "плюшки", которые могут его задобрить.

"В частности, официально известно, что американская администрация предлагает признать Крым российским. Путин ведь начал войну на Донбассе не для того, чтобы "защищать" шахтеров, русскоязычное население, а чтобы отвлечь внимание от Крыма. И вся эта война тоже связана с Крымом", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Он считает, что предложение американской стороны "признать Крым российским", а также заставить Украину "изъять Крым из украинской Конституции" кремлевский лидер может рассматривать как "огромную победу".

"Плюс ему предлагают возобновление торговли газом на европейском рынке, возобновление нефтяных потоков. Американцы также рассматривают украинскую газотранспортную систему. В таком случае Путин может сказать: мы добились своей цели, мы остановили Украину от членства в НАТО, заставили признать Крым российским. А остальное, как я понимаю, его не интересуют. Но это диктатор, поэтому никто не знает, что творится у него в голове", – добавил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районах вблизи государственной границы на Сумщине и на территории РФ продолжаются интенсивные боевые действия. Он подчеркнул, что российские войска, выполняя приказ своего командования, пытаются выбить ВСУ из Курщины и захватить приграничные территории Сумской области.

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