Сырский посетил на Сумщине бригады, противостоящие попыткам армии РФ захватить приграничные территории

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил военных Сил обороны на Сумщине, которые противостоят наступлению оккупантов на регион. По его словам, вблизи государственной границы, а также на территории страны-агрессора РФ продолжаются интенсивные бои.

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О своей поездке Сырский рассказал в понедельник, 21 апреля, на официальных страницах в соцсетях. По его словам, она состоялась незадолго до Пасхи.

"Идут интенсивные боевые действия на Сумщине в районах вблизи государственной границы, а также на территории РФ", – написал он.

Главком добавил, что войска России, выполняя приказ своего командования, пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумщины.

Однако планам врага мешают части Сил обороны Украины, которые своими активными действиями в очередной раз сорвали наступление россиян на этом направлении, заявил Сырский.

"Свою работу я спланировал именно на этом направлении, с целью детально разобраться с положением дел в бригадах, ведущих там оборону, оказать помощь командирам в организации боевых действий и решить проблемные вопросы", – говорится в сообщении.

По словам Сырского, незадолго до Пасхи он встретился и заслушал командиров, основных должностных лиц штабов бригад, начальников родов войск, на местах принял все необходимые решения по обеспечению боевых действий и пополнению запасов МТЗ и боеприпасов.

Кроме того, военачальник обсудил с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей войск, внедрение современных технологий и повышение беспилотной составляющей в бригадах всех типов.

"Только опережение противника в применении высокотехнологичных видов оружия, наращивание количества и качества роботизированных платформ и дистанционно управляемых модулей, внедрение искусственного интеллекта в вооружение позволит нам эффективно уничтожать силы численно превосходящего противника", – заявил он.

Сырский также поблагодарил украинских воинов за храбрость и профессионализм, а также всех, "кто помогает делать Силы обороны Украины более технологичными".

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW по состоянию на 20 апреля, войска России активизировались в Курской и Белгородской областях, а также на Торецком направлении. Во время "пасхального перемирия" оккупанты не прекращали атак, отмечают аналитики.

Ранее в ВСУ рассказали, что армия России продолжает попытки найти слабые места в обороне в Сумской области, используя небольшие диверсионные группы. Однако все попытки прорыва успешно уничтожаются украинскими защитниками.

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