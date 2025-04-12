Все ДРГ уничтожаются: в Силах обороны рассказали о попытках прорыва армии РФ на Сумском направлении

В Сумском направлении ситуация остается напряженной. Российские оккупационные войска продолжают пытаться найти слабые места в обороне, используя небольшие диверсионные группы.

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Тем не менее, все попытки прорыва успешно уничтожаются силами обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер бригады "Стальная граница" Иван Шевцов.

"Обстановка на Сумском участке остается достаточно напряженной. Враг практически с начала года постоянно пытается с помощью небольших диверсионных групп в количестве от 3 до 10 человек найти слабые места в линии обороны на государственной границе. Но по состоянию на сегодняшний день врагу это не удается благодаря силам и средствам, имеющим сегодня Силы обороны", – сказал он.

Шевцов отметил, что все российские диверсионные группы уничтожаются как на подходе к государственной границе, так и на территории Украины. По его словам, Силы обороны держат оборону в этом направлении.

По его словам, хотя враг пытается продвигаться, у него нет достаточных сил и средств для масштабного вторжения в Сумскую область.

"О возможном окружении Сум и вообще реализации вражеских планов - на сегодняшний день у врага ничего не получается. А сил и средств, которые бы указывали на полномасштабное вторжение на территорию Украины через Сумскую область, у врага сейчас нет. С помощью дронов мы ведем разведку пограничных, и большого скопления сил, техники".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что армия РФ фактически начала новое наступление на Сумщину и Харьковщину. Там, а также в Черниговской области агрессор стремится создать "буферную зону".

В ISW отметили, что россияне имеют незначительное продвижение на границе Сумской и Курской областей, но их группировка в этом районе, по оценке аналитиков, вряд ли позволит провести большую наступательную операцию на Сумы без подкрепления.

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