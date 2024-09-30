Для врага в приоритете два направления: сколько боестолкновений произошло на передовой

На поле боя в Украине в течение воскресенья, 29 сентября, произошло 136 боевых столкновений (по состоянию на 22:00) воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Как отмечается, защитники Украины дают отпор попыткам противника продвинуться в глубь нашей территории.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения – украинские бойцы отражали наступление российских оккупантов неподалеку от Волчанска. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой. Завершено 12, одна – еще продолжается.

На Лиманском направлении захватчики 12 раз пытались штурмовать позиции ВСУ вблизи Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. Успеха враг не имел.

На Северском направлении Силы обороны отбили одно вражское наступательное действие недалеко от Верхнекаменки.

На Краматорском направлении произошло шесть боев у Белой Горы и Часова Яра, одна атака продолжается.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Войска России штурмовали позиции ВСУ возле Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Семь столкновений завершено, четыре – до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении произошло 28 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Силы обороны остановили все наступательные действия противника.

По предварительным подсчетам, было обезврежено 297 оккупантов, из них 114 – безвозвратно. Также уничтожены две БМП, семь БПЛА и шесть автомобилей и поврежден бронетранспортер, одна БМП, три миномета и два автомобиля.

На Кураховском направлении враг 23 раза штурмовал вблизи Цукуриного, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Екатериновки и Константиновки. В настоящее время бои завершены.

На Времивском направлении враг предпринял 17 попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Богоявленки, Екатериновки и Елизаветовки. 15 столкновений завершено, еще два продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Оккупанты атаковали неподалеку от Новоданиловки.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают операцию. Авиация врага за сутки нанесла 14 авиационных ударов по собственной территории с применением 20 КАБов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе 29 сентября подтвердили, что Силы обороны Украины ночью поразили большой склад боеприпасов в поселке Котлубань Волгоградской области РФ. В рамках совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ по цели было запущено около 120 различных дронов-камикадзе.

В СНБО Украины заявили, что на пораженном составе оккупанты хранили баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки к ним.