Днепропетровщина пережила новую атаку вражеских БПЛА: шестеро раненых. Фото

Днепропетровщина пережила новую массированную атаку со стороны РФ. В результате ударов дронами и артиллерией по региону ранения получили шестеро мирных жителей.

Есть значительные разрушения жилья, инфраструктуры и пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Об этом сообщают Днепропетровская областная военная администрация и ГСЧС.

Как отметили в ОВА, Васильковскую громаду Синельниковского района противник атаковал ударными БпЛА.

Пострадали шесть человек, всем оказали необходимую медицинскую помощь. В результате атаки возникло несколько возгораний, повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль, а также здание пожарно-спасательного подразделения.

Взрывной волной там выбило окна и двери, спасатели не пострадали.

Кроме того, вечером российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Покровской громаде. По уточненным данным, поврежден газопровод.

Никопольский район враг терроризировал с вечера и ночью FPV-дронами и тяжелой артиллерией. Обстрелы были направлены по районному центру – в Никополе загорелся легковой автомобиль.

В результате вечернего артобстрела уничтожена надворная постройка, повреждены семь частных домов и два гаража, а также линии электропередачи и газопровод.

Все пожары ликвидировали подразделения ГСЧС.

В то же время Силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровщиной 14 вражеских беспилотников.

Напомним, в течение дня и вечера 17 января российская террористическая армия нанесла серию ракетных и дроновых ударов по Харькову. В результате вражеских атак среди местных жителей есть пострадавшие – известно о по меньшей мере трех раненых.

Также Россия обстреляла Сумы КАБами и дронами. Повреждены по меньшей мере 15 домов. Известно, что пострадали три женщины и 7-летний ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 января россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО, часть вражеских средств поражения им удалось сбить. В то же время в Хмельницком районе на одном из предприятий в результате атаки возник пожар.

