До конца года еще три: Шойгу анонсировал появление новых кораблей "Каракурт" в оккупированном Крыму

Россия планирует пополнить свой Черноморский флот тремя малыми кораблями-ракетоносителями проекта "Каракурт". Это якобы произойдет уже в 2024 году.

Соответствующим намерением роспропаганде похвастался министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу. Он объяснил, что судна-носители "высокоточного оружия большой дальности" нужны для "повышения боевого потенциала военно-морского флота" РФ.

Шойгу добавил, что главный корабль этой серии – "Циклон" – вошел в состав оккупационного ЧФ и "успешно выполняет поставленные задачи". РосСМИ писали о том, что это судно впервые вышло на боевое дежурство, 22 августа 2023 года.

"До конца года Зеленодольский завод имени Горького (находится в городе Зеленодольск в Республике Татарстан Российской Федерации. – Ред.) должен передать морякам еще три таких корабля", – сказал представитель Кремля.

Малые ракетные корабли проекта "Каракурт" (22800) являются малыми корветами, суднами 3-го ранга.

По состоянию на декабрь 2023 года у России было шесть таких кораблей (четыре в составе флота), 10 строились, а строительство еще двух было отменено.

МРК "Мытищи", "Советск" и "Одинцово" действуют в составе Балтийского флота ВМФ РФ. Четвертый, "Циклон", – в составе Черноморского флота.

Один из кораблей проекта "Каракурт" под названием "Аскольд" был критически поврежден Украиной 4 ноября 2023-го, еще до того, как оккупанты ввели его в эксплуатацию. Судно атаковали морские дроны.

Как писал OBOZ.UA:

– Силам обороны Украины в течение марта 2024 года удалось ударить по пяти военным кораблям страны-агрессора РФ. Затонул один из них, четыре получили повреждения.

– Ранее в разведке Соединенного Королевства отметили, что Россия решила создать новую "днепровскую речную флотилию", чтобы помешать операциям Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины. Однако российские корабли будут уязвимы для морских дронов, отметили в ведомстве.

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