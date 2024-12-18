'До сих пор ничего не получили': Зеленский заявил, что неоднократно просил у США лицензии на производство Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неоднократно просил Соединенные Штаты Америки предоставить лицензии на производство систем противовоздушной обороны Patriot на украинских предприятиях. Однако положительного ответа до сих пор не последовало.

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Об этом глава государства сказал в ходе онлайн-разговора с читателями французского издания Le Parisien. По его словам, официально ни один американский представитель не отказал в этой просьбе.

"Я много раз просил у Соединенных Штатов Америки дать лицензии на производство Patriot. Вроде бы никто не против. Никто мне ни разу не сказал: нет, мы вам не дадим. Но до сих пор мы ничего не получили", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что его просьбы обусловлены задержками в поставке необходимых систем противовоздушной обороны. Такие системы критически важны для Украины в процессе защиты неба от возможных воздушных атак.

"За три года войны мы до сих пор не получили того количества систем ПВО, которое нам нужно. Мне говорили, что не хватает мощностей производить эти системы, что есть многие страны в мире, которые также в очереди (на их получение – ред.), есть контракты", – сказал президент.

Президент Украины также выразил надежду получить лицензии и возможность производить системы ПВО и другое необходимое оружие на территории Украины. Он предложил использовать российские замороженные активы для финансирования такого производства.

"Я тогда очень просил, дайте нам лицензии и замороженные российские активы, мы будем производить системы ПВО и другое оружие. Мы будем брать эти деньги и производить оружие. Пока есть то, что есть", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее он заявил, что Украина могла бы усилить собственную противовоздушную оборону и дальнобойные возможности, производя технику и боеприпасы по западным лицензиям на собственной территории.

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