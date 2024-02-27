До слез: сеть тронуло видео с псом, вернувшимся на руины дома в Днепре, уничтоженного российским ударом

Сеть тронуло видео с Днепра, где пес вернулся на уничтоженный российской атакой двор. На опубликованных кадрах животное лежит посреди развалин.

Видео опубликовали Telegram-каналы. В комментариях собаку назвали украинским Хатико и заметили, что военным преступникам Кремля нельзя простить даже то, что они делают с животными, не то, что с людьми.

Напомним, оккупанты атаковали Днепр, в частности, 25 февраля. Оккупанты нанесли удар по Днепру и его пригородам ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки были пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что под огнем оказался частный сектор – повреждены крыши, фасады, окна, а также несколько легковых авто и грузовик.

А 17 февраля в Краматорске Донецкой области под завалами дома нашли живого кота. Животное передали владелице.

"Наша психолог помогла успокоиться владелице четырехлапого, а также уделила внимание испуганному пушистику", – написали представители ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Раньше сеть взбудоражила видео из села на Харьковщине, где во дворах бегают животные, а рядом бьет авиация. В частности, в районе Табаевки работала украинская авиация: два вертолета выпускали ракеты и тепловые ловушки в небе.

– Бойцы 127-й отдельной бригады ТРО Харькова тронули сеть фото со своей боевой собачкой Долей. Свое имя она получила не случайно – с нашими защитниками животное действительно свела судьба.

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