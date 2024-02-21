"Расстреляю сам себя": что ждет российских военкоров после скандального самоубийства "Мурза"

Одиозный российский военкор и оккупант Андрей Морозов покончил с собой – застрелился в зоне боевых действий на оккупированной части Украины. В предсмертной публикации в Telegram он назвал виновников сложившейся ситуации и дал понять, что причиной стал его пост о больших потерях армии РФ в боях за Авдеевку. Сейчас в России из-за этого разгорелся колоссальный скандал, который путинский режим и непосредственно минобороны будут жестко гасить.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Кто такой "Мурз" и в чем суть скандала

Москвич Андрей Морозов более известен в России и на оккупированной части Донецкой и Луганской областей как "Мурз". Еще в 2014 году он присоединился к так называемой "Народной милиции ЛНР" в батальоне "Призрак", а после "присоединения Л/ДНР к России" продолжил служить уже в рядах армии РФ.

По информации его сослуживцев-оккупантов, Морозов "обеспечивал связь в целом армейском корпусе". Параллельно со "службой" Морозов вел канал "Нам пишут из Янины" (подписчиков более 125 тысяч).

Еще в 2015 году он был внесен в базу сайта "Миротворец". "Неоднократно незаконно проникал на территорию Украины. Активно занимается антиукраинской пропагандой, сбором средств и снабжением боевиков НВФ, участвовал в боевых действиях против ВСУ в качестве командира взвода связи батальона "Август". Принимал участие в боях в районе Дебальцево. Позднее – начальник службы связи батальона "Призрак" 4-й бригады 2-го АК российских оккупационных войск. Ранее судим. 26 июня 2008 года приговорен Дорогомиловским райсудом г. Москвы к трем годам общего режима тюремного заключения. Освобожден 14 июля 2009 по УДО", – говорится в базе.

Так что Морозова нельзя назвать классическим военкором – он на протяжении почти 10 лет не только был активным участником информационной войны против Украины, но и принимал участие в боевых действиях. Но российские военкоры в принципе такая себе история – все они являются рупором войны, причем многие под руководством спецслужб.

"Так называемые военкоры первыми публикуют информацию с фронта в обход официальных сообщений российского минубийств. Даже ту, которую у верховного оленевода (Шойгу) не хотели бы афишировать. Но поголовью РФ надо скармливать причину неудач российской армии и перекладывать вину с бункерного психопата как главного виновника всех бед россиян, на командиров на местах", – говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Какие задачи выполнял Морозов, можно только догадываться. Ясно одно – к прессингу он точно не был готов.

18 февраля Андрей Морозов написал в своем Telegram-канале пост о том, что при наступления на Авдеевку "грузом 200" стали 16 тысяч оккупантов и уничтожены около 300 единиц бронетехники. Также "Мурз" заявил, что военнослужащему "сточенного почти до нуля" полка 1487 отказали в приеме по данному факту заявления в военной прокуратуре Петербурга.

"16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. (…) бойцу из "сточенного в ноль" полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме заявления, (…) популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями. А вы, солдатики... умрите молча", – написал он.

Морозов давно критиковал российских командиров и довольно жестко. Многие удивлялись, как это ему сходило с рук. Но не в этот раз.

Российские пропагандисты Юлия Витязева и Армен Гаспарян назвали его пост "пораженческим высером", который "тянет на фейки и клевету в адрес МО РФ", а также "зверской дискредитацией российской армии".

В итоге Морозов удалил свою публикацию. А 21 февраля опубликовал большой предсмертный пост в своем Telegram-канале, в котором среди виновников доведения его до самоубийство назвал армейское командование, а также пропагандистов во главе с Соловьевым.

"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала "Нам пишут из Янины". А вас заставило отдать этот приказ ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит – не дадим снабжения. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые с*ут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя, если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры", – написал "Мурз".

Как отреагировали в России

После появления первой информации о самоубийстве Морозова российский сегмент Telegram буквально взорвался постами об "ужасной трагедии". Z-военкоры и военнослужащие оккупационной армии публиковали гневные посты о том, что "Мурза" затравили", а "МО РФ надо на ножи".

А вот одна из причастных к этому – пропагандистка Юлия Витязева – сначала устроила пляски на костях и написала, что поступок Морозова это "поражение и слабость" и добавила: "Когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай в свои дела других. Просто повесься на вожжах в конюшне". Но получив кучу хейта и угроз, быстро удалила этот пост и написала новый – уже с извинениями. Вовремя переобуться – в этом российские пропагандисты имеют немалый опыт.

А вот российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян в этой ситуации видит немалую угрозу. Он считает, что "Мурз" минимизировал ущерб для окружающих только собственной гибелью, но любой другой может сорваться иначе - с последствиями не только для себя, но и окружающих. Например, устроив теракт и т.д.

"Что с этим делать, понятно: заканчивать этот непреходящий кошмар (войну. – Ред.) и аккуратно выводить людей из подобного состояния. Но режиму это не нужно, наоборот, его стратегия: больше ада. "Добро пожаловать на наш шабаш, ад наш!" – написал Несмиян.

Вой военкоров

Тем временем российские военкоры говорят, что началась новая волна "принуждения к лояльности". В минобороны страны-агрессора якобы очень недовольны их "излишней вольностью в оценках военной операции в Авдеевке и действий командования".

А последней каплей для "военачальников" стало обсуждение ликвидации 65 российских оккупантов в результате ракетного удара ВСУ по построению военнослужащих 4, 5 и 6-й роты 36-й гвардейской мотострелковой бригады в районе села Трудовское Донецкой области.

Ситуация не новая: весной 2023 года российское минобороны уже устраивало "войну" против военкоров, пытаясь принудить их к лояльности. Но тогда в соцсетях они устроили настоящий вой и в ситуацию вмешался Путин – пригласив их на встречу в Кремль, где "высоко оценил их успехи".

По мнению собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, вполне возможно, что тогда была разыграна "многоходовочка", использован метод кнута и пряника - и в итоге режим добился своей цели.

"Но ситуация с Морозовым все же отличается хотя бы тем, что он покончил жизнь самоубийством. Такого точно не ожидали, но и из его смерти российский режим выжмет максимум. Например, те военкоры, которые еще могли иногда говорить о потерях РОВ на территории Украины, а также о реальном положении дел в армии РФ, теперь сто раз подумают – а оно им надо? Мол, если уж "Мурз" сломался (а давайте объективно – он не был таким уж слабаком), то и других дожмут. Одни пропадут без вести в "зоне СВО", поймают пулю, другие – окажутся за решеткой из-за "дискредитации" армии оккупантов. Вариантов много – итог один", – считает офицер.

Несомненно, смерть такого идеологически мотивированного врага, как Морозов, Украине однозначно на пользу. Да и вообще, хороший оккупант – это мертвый оккупант.