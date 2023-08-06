Дочке всего месяц: оккупанты убили ракетным ударом по Староконстантинову участника АТО. Фото

Участник АТО Сергей Лысюк погиб в Староконстантинове, ликвидируя последствия российской ракетной атаки на город. У него остались жена и двое маленьких детей – двухлетний сын и дочка, которой всего месяц.

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О гибели Сергея сообщила его сестра Ольга Маргулова в Facebook. "Вы с Людой так долго ждали ваших деток, крошечные солнышки появились в вашей семье, ты должен был жить, любить, быть примером для сына, носить на ручках свою крошечную дочь принцессу, которой всего месяц", – написала она.

По словам сестры Сергея, он защищал страну еще со времен антитеррористической операции.

"Ты выстоял тогда в АТО, а сейчас проклятая война тебя забрала от нас всех. Каждую секунду, пока тебе спасали жизнь, я молилась и просила Господа оставить тебя. Но чуда не случилось. Ты был прекрасным и очень добрым человеком. Не такой должна была быть наш встреча на этой неделе", – рассказала Ольга.

Смерть Сергея прокомментировали в Хмельницкой областной военной администрации. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин рассказал, что мужчина погиб в ночь на 6 августа.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Героя! Герои не умирают! Они продолжают держать небо над нами!" – говорится в сообщении.

В соцсетях пишут, что Сергей работал спасателем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 5 августа РФ устроила массированную ракетную атаку на Украину, запустив "Калибры" и "Кинжалы". На Запорожье, Хмельнитчине и Житомирщине сообщили о взрывах.

– В Хмельницкой ОВА заявили, что целью оккупантов был аэродром в Староконстантинове. В громаде повреждены жилые дома, возник пожар на складе отходов кукурузы.

– ПВО за две волны атак РФ 5 и 6 августа сбила 57 ракет и дронов. Всего же РФ запустила 70 средств воздушного нападения.

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