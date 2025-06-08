'Доехать до позиций еще тот квест!' Снайпер рассказал о ситуации на Купянском направлении

На Купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг всячески пытается усложнить ситуацию с логистикой для ВСУ на этом участке фронта.

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В связи с этим украинским военнослужащим проблематично доехать до позиций. Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" рассказал снайпер подразделения "23F3" бригады "Помста" с позывным "Ювелир".

По словам военного, у российских оккупантов ситуация на Купянском направлении не лучше. Украинские воины держат позиции и уничтожают технику врага благодаря дронам. Снайпер отметил, что средства радиоэлектронной борьбы играют большую роль в противодействии вражеским БПЛА.

"Они тоже уничтожают нашу технику. Доехать на позиции это очень большой квест, и без РЭБ очень тяжело. За несколько дней были уничтожены две единицы техники на подъезде к позициям. Но главное, что личный состав цел. Поэтому главное – люди работают, мотивация, выдержка и командное взаимодействие есть – это то, что ломает врага на подступе", – рассказал военнослужащий.

Напомним, российская оккупационная армия накапливает пехоту, чтобы продолжать наступление вглубь территории Сумской области. На сегодняшний день захватчикам уже удалось выйти на 20-километровое расстояние до областного центра.

Ранее сообщалост, что оккупационные войска давят на Силы обороны Украины на Новопавловском направлении. Это одна из попыток противника выйти в тыл нашей Покровской группировке, которая стоит в городе Покровск.

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