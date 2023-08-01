'Долетают очень хорошо': в Воздушных силах рассказали, могут ли оккупанты сбивать ракеты Storm Shadow

Особенностью ракет Storm Shadow является то, что они летят довольно низко. Именно поэтому оккупантам сложно их перехватить, хотя исключать, что часть Россия способна сбивать, не стоит.

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Однако британские Storm Shadow уже доказали, что долетают до заданных целей "очень хорошо". Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"И Storm Shadow, и SCALP (французский аналог Storm Shadow. – Ред.), и тот же в перспективе, надеюсь, Taurus (немецкая дальнобойная ракета. – Ред.) – это ракеты, которые летят довольно низко. Перехватить их обычными средствами ПВО чрезвычайно трудно", – сказал Игнат.

При этом по некоторым характеристикам Storm Shadow схожи с российскими Х-101, поэтому нельзя исключать, что часть запущенных британских ракет россияне способны сбивать. Хотя, подчеркнул Игнат, процент эффективности Storm Shadow на данный момент очень высок.

"Те же Х-101. Я имею в виду, такие же по классу. Поэтому исключать то, что их (Storm Shadow. – Ред.) сбивают, нельзя... Но эти ракеты уже показали, что они долетают. И долетают очень хорошо, что нам очень нравится", – отметил представитель ВС ВСУ.

Он добавил, что Украина остро нуждается в увеличении арсенала подобных вооружений.

"И принятие решений от наших партнеров (по Taurus - ред.) было бы очень актуально", – добавил он.

Напомним, Storm Shadow украинская армия впервые получила весной этого года. 11 мая передачу первой партии этих ракет подтвердил глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес.

В России это решение Лондона вызвало настоящую истерику, а в Кремле принялись угрожать "адекватным ответом".

Уже 12 мая стало очевидно, что применение крылатых ракет Storm Shadow меняет характер боевых действий.

В тот день, впервые за многие годы, в Луганске прогремели три взрыва: в частности, загорелась рембаза на машиностроительном заводе.

С тех пор "бавовна" в Луганске, а также в других "тыловых" оккупированных Россией городах Украины, которые ранее были недостижимы для украинской артиллерии, стала привычным делом.