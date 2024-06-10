Долго считали пропавшим без вести: в Полтаве простились с воином, погибшим в боях у Авдеевки. Фото

В Полтаве простились с воином Вадимом Игнатенко, который погиб 8 ноября 2023 года вблизи Авдеевки. С тех пор он считался пропавшим без вести, пока не было идентифицировано его тело.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Сам защитник родился в Полтаве, но выбрал для жизни Северодонецк.

После окончания высшего военного училища Вадима направили на службу в Луганскую область, где он женился и стал отцом двух детей.

С началом полномасштабного вторжения Вадим эвакуировал семью в Полтаву, а сам присоединился к рядам ВСУ, где служил командиром инженерно-саперного взвода инженерной роты.

8 ноября 2023 года Вадим Игнатенко погиб во время выполнения боевого задания вблизи Авдеевки. До сих пор он считался пропавшим без вести, но теперь его тело было идентифицировано.

Воину было 54 года. У защитника остались жена, сын и дочь. Прощание с Вадимом Игнатенко состоялось 8 июня в Полтаве.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 июня, в Николаеве провели в последний земной путь 28-летнего воина Евгения Лапчевского с позывным "Лапа". Боец 126-й отдельной бригады территориальной обороны погиб на Херсонском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июня в Киеве провели в последний путь ГУРовца Дмитрия Шевченко, погибшего во время обороны Часова Яра в Донецкой области. Воин родом из Сумской области когда-то был поселковым головой, у него остались жена, сын и дочь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!