Долгое время находилась в коме: умерла 13-летняя девочка, пострадавшая от удара РФ по Харьковщине

В субботу, 27 января, в больнице скончалась 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела села Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой.

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Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка.

Губернатор уточнил, что девочка получила сложные осколочные ранения и долгое время находилась в коме.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ракетной атаки РФ 23 января захватчики около 4 утра нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харькова. Повреждены жилые дома, здание санаторной школы-интерната, а также газопровод. Пострадали десятки человек.

К концу первых суток разбора завалов многоэтажки, по которой ударили захватчики, стало известно о восьми жертвах, среди которых 8-летняя девочка и ее мама. На следующий день под завалами нашли еще два тела: погибли мужчина и женщина, проживавшие на первом этаже.

Кроме Харькова 23 января под ударом РФ оказался Киев: в результате атаки врага горели квартиры и авто, пострадали более 20 человек.