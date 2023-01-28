Должны остановить российские танки, чтобы не допустить Третью мировую войну: в Италии анонсировали очередной пакет помощи Украине

Уже на следующей неделе власть Италии может объявить о передаче Украине очередного пакета военной помощи. Правительство государства уже готовит соответствующий указ.

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Об этом сказал глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто в пятницу, 27 января. Его заявление на брифинге с французским коллегой Себастьеном Лекорню процитировало издание La Repubblica.

Руководитель ведомства считает, что избежать Третьей мировой войны удастся лишь остановив российскую агрессию против Украины. Он сказал, что Третья мировая война "начнется в тот момент, когда российские танки прибудут в Киев и, следовательно, к границам Европы".

"Не разрешить им там оказаться – единственный способ остановить это", – отметил Крозетто.

Министр также сказал, что безопасность как Италии, так и Франции начинается с ситуации в Украине. По его словам, война, начатая Москвой против Киева, это самая серьезная угроза миру и стабильности европейского континента с момента окончания Второй мировой.

Крозетто добавил, что государство-агрессор Россия нарушила принципы целостности территориальных границ, международного права и Устава ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL,Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину новой системы противовоздушной и противоракетной обороны SAMP-T. В Риме при этом намекнули, что не вся их военная помощь на данный момент известна общественности.

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