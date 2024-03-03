'Должны продолжать поддержку Украины': посол США Бринк отреагировала на российские обстрелы Одессы

Госпожа посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отреагировала на обстрел Одессы российскими террористами. В результате попадания в жилой дом погибли, по меньшей мере, восемь человек, среди которых дети.

Бринк подчеркнула, что партнеры должны продолжать поддерживать Украину. Об этом она написала в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Посол подчеркнул, что в течение последних суток оккупанты продолжили обстрелы гражданского населения в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

"В последние 18 часов Россия продолжила обстрелы мирных жителей Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Наши мысли стремятся к жертвам этих ужасных атак", – отметила она.

Бринк подчеркнула, что партнеры должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против войны, которую развязала страна-агрессор Российская Федерация.

"Мы должны продолжать поддержку Украины в ее борьбе против варварской войны России", – резюмировала она.

Следует отметить, что армия России в ночь на субботу, 2 марта, снова ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". оккупанты попали по жилому многоэтажному дому – там полностью уничтожен один подъезд. Воскресенье, 3 марта, объявлено в городе днем траура.

Президент Владимир Зеленский заявил, что затягивание поставок оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как сегодня произошло в Одессе. Но мир знает, что можно противопоставить террору.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля оккупанты снова атаковали Одессу ударными беспилотниками и попали в жилой дом в Приморском районе. В результате атаки россиян пострадали три человека. Один человек погиб.

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