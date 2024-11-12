'Должны сделать больше': Рютте призвал членов НАТО усилить поддержку Украины, чтобы изменить траекторию конфликта

Чтобы изменить траекторию войны в Украине, союзники по НАТО должны быть готовы оказывать Киеву помощь длительное время и увеличить поддержку страны, противостоящей агрессии России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

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Об этом Рютте сказал во время совместного с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявления для печати в Париже во вторник, 12 декабря. Генсек НАТО подчеркнул, что страны-члены Альянса должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в ее борьбе.

"Сегодня мы обсудим необходимость усиления поддержки в то время как Украина готовится к зиме, которая может быть самой тяжелой с 2022 года. Мы должны подтвердить наше обязательство придерживаться этого курса длительное время и должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в ее борьбе". Нам необходимо увеличить цену для Путина и для его поддерживающих его авторитарных друзей путем предоставления Украине поддержки, в которой она нуждается, чтобы изменить траекторию этого конфликта", - сказал Рютте.

Он отметил, что сегодняшняя встреча с лидером Франции в Париже проходит в "деликатный момент" для глобального мира и безопасности. Россия продолжает войну в Украине, сближаясь вместе со своими союзниками, включая Китай, Иран и Северную Корею.

Генсек НАТО напомнил, что, кроме поставок в Россию, боеприпасов и баллистических ракет Северная Корея направила свои войска, чтобы они воевали и умирали вместе с россиянами в этой преступной войне. В обмен на это Россия предоставляет Северной Корее финансирование и ракетные технологии, что вызывает очень большую обеспокоенность. По словам Рютте, северокорейские ракеты несут прямую угрозу для территории Соединенных Штатов, Европы, Индо-Тихоокеанского региона, включая Японию и Южную Корею, а также для более широкого евроатлантического региона.

Он также отметил роль Ирана и Китая в войне в Украине.

"Каждый день украинцы гибнут и получают ранения от смертельно опасных дронов "Шахед", разработанных и поставленных Ираном. На деньги, поступающие за эти поставки от России, Иран и его прокси дестабилизируют Ближний Восток и финансируют терроризм. В то же время Китай поддерживает русский экономику, предоставляющую возможности для ее оборонной промышленности, способствует распространению ее нарративов", - сказал генеральный секретарь Альянса.

По его словам, военное сотрудничество России с Северной Кореей, Ираном и Китаем угрожает миру и безопасности в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. Поэтому Европа, Северная Америка и их глобальные партнеры должны стоять вместе, чтобы поддержать силу трансатлантического Альянса, обеспечить безопасность и благосостояние для своих народов.

Рютте подчеркнул, что союзники по Альянсу в настоящее время предстают немедленному вызову – наращивание помощи для Украины. В этом контексте он поблагодарил президента Франции за поддержку, оказанную Украине за два с половиной года войны, включая поставки в Украину французских артиллерийских и противовоздушных систем, крылатых ракет и бронированных машин.

"Вы были среди первых стран, полностью оснастивших и предоставить тренировки целой украинской бригаде, которая названа в честь Киева. (5-я отдельная штурмовая Киевская бригада – ред.). И вы обязались прислать боевые самолеты "Мираж" в начале следующего года", – напомнил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, Рютте после привлечения Россией войск КНДР к войне в Украине призвал мир "изменить курс войны". Рютте подчеркнул, что углубление военных и экономических связей между "безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей" не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, это "крайне опасно для глобальной безопасности".

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