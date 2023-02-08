''Должны защитить от весеннего наступления'': в Германии высказались о танках для Украины и пообещали дополнительные установки Gepard

Правительство Германии намерено увеличить военную помощь Украине перед ожидаемым новым наступлением российской оккупационной армии. В частности, кроме танков, ФРГ намерено передать украинской армии другую технику.

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Речь идет об управляемых ракетах и зенитных самоходных установках Gepard. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Во время визита в Киев министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что обещанную помощь Вооруженные силы Украины получат уже до конца февраля. По его словам, Украина получит больше управляемых ракет. Также в будущий пакет военной помощи войдут пять установок Gepard и столько же инженерных машин Pioneer 2A1 Dach.

В свою очередь, федеральный министр экономики Роберт Хабек надеется, что обещанные Германией дальнейшие поставки танков помогут Украине отразить ожидаемую новую волну атак России. К слову, федеральное министерство экономики Германии ранее одобрило экспорт в Украину до 178 основных боевых танков Leopard 1A5.

Напомним, 7 февраля в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и вручил ему символическую копию "первого" танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1. Соответствующее решение было выдано оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Германия подтвердила, что отправит ВСУ 14 танков Leopard 2 из запаса собственных вооруженных сил. Глава минобороны страны подчеркнул, что техника прибудет в Украину до конца марта.

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