Дом разрушен до основания: на Харьковщине в результате российского авиаудара погибла семья. Фото

Вечером 23 июля российская террористическая армия нанесла авиационный удар по селу Подлиман в Харьковской области. Вследствие военного преступления в населенном пункте погибла целая семья.

Для убийства мирных жителей россияне применили авиабомбу. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Подробности теракта

По данным следствия, 23 июля около 23:30 путинские войска нанесли авиационный удар по Боровской территориальной громаде. Враг применил ФАБ-250 с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции).

Авиабомба попала в частный дом, вследствие чего погибла целая семья. По данным областной прокуратуры, под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла 57-летняя женщина, ее 58-летний мужчина и их 36-летний сын.

Расследование преступления

В прокуратуре заявили, что в результате российского авиаудара повреждены домовладения. На территории населенного пункта вспыхнули пожары. При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи полиции документируют очередное военное преступление российских военных против мирного населения Харьковщины.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ не прекращает террор мирного населения Украины и целенаправленно обстреливает гражданские объекты. Днем 24 июля Харьков подвергся очередной атаке со стороны российской армии. Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами (КАБами) по жилому сектору и объектам гражданской инфраструктуры.

Ранним утром государство-террорист Россия атаковало Черкассы ракетами: в областном центре вспыхнули пожары, повреждено много домов, админздание, авто и кладбище. Из-за действий агрессора пострадали семь человек, в том числе девятилетний ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев призвали не спешить выходить из укрытий сразу после отбоя тревоги. В частности, специалисты ГСЧС напомнили гражданам, как действовать после вражеской атаки.

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