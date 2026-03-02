Дополнительное вооружение и оперативное пополнение боеприпасов: как Украина усиливает способности частных групп ПВО

Украина усиливает способности частных групп противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры. Сейчас планируются следующие шаги.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он отметил, что правительство уже приняло решение, которое усиливает возможности групп ПВО, созданных на предприятиях. В частности, получение дополнительного вооружения и оперативное пополнение боеприпасов.

"В ноябре прошлого года правительство разрешило запуск экспериментального проекта по привлечению предприятий к государственной системе противовоздушной обороны. Тогда предприятия получили возможность создавать собственные группы ПВО, интегрированные в единую систему управления Воздушных сил. Сейчас делаем следующий шаг – расширяем их способности", – рассказал министр.

Ключевые изменения:

– Дополнительное вооружение. Предприятия смогут временно получать вооружение и средства поражения со складов воинских частей ВСУ, если они не задействованы в боевых подразделениях.

– Решение под контролем Воздушных Сил. Перечень средств и объем боеприпасов будут определять Воздушные силы ВСУ в рамках индивидуального решения по каждому предприятию.

– Оперативное пополнение боеприпасов. В случае использования при отражении атак пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах.

Федоров отметил, что передача вооружения будет происходить исключительно на период действия экспериментального проекта и по согласованию с Командованием Воздушных сил. По его мнению, такой механизм позволяет оперативно усилить защиту объектов критической инфраструктуры и интегрировать частные способности в единую систему ПВО государства.

"Защита неба – топ-приоритет, определенный президентом Украины. Наша цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов", – подчеркнул министр обороны.

В частности уже были осуществлены следующие действия:

– Внедрена система After Action Review для анализа атак, сформировали командование "малой" ПВО.

– Разработана концепция системной защиты от "Шахедов", которая поэтапно реализуется.

– Налажена координация между Воздушными силами, военными администрациями и новым командованием.

– Руководители регионов получили возможность в режиме реального времени анализировать эффективность ПВО.

"Объединяем все уровни управления для усиления защиты неба", – резюмировал свое сообщение Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что Украина и Нидерланды 28 февраля договорились "привлекать дополнительные ресурсы" для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов", направленного на поддержку подразделений Сил обороны. Договоренность была достигнута во время визита вице-премьера, министра обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз–Зегериус в Украину.

Напомним, что в Силах обороны запустили проект "Линия дронов" еще в начале февраля прошлого года. Причем тогдашний министр обороны Рустем Умеров назвал его революционным и выразил надежду, что проект"кардинально усилит наши бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника".

И действительно, по данным на январь и февраль текущего года ежемесячные потери захватчиков на войне в Украине превысили количество мобилизованных.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в рамках "Линии дронов" в Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, беспилотники которого украинские бойцы ранее успешно испытали на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!