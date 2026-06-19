Дополнительные патрули и замаскированные бензовозы: оккупанты в Крыму испугались десанта ВСУ, некоторые уже готовят побег. Фото

На временно оккупированном Крымском полуострове резко возросла активность российских военных и сил так называемого "Барса". Оккупанты усилили патрулирование побережья и развернули дополнительные наблюдательные посты.

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Параллельно с этим фиксируются признаки скрытого перемещения военной техники и роста напряженности среди местных коллаборационистов. Об этом сообщают движения "Атеш" и "Жёлтая лента".

Усиление патрулей на побережье

По данным агента из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, вдоль крымского побережья значительно увеличилось количество патрулей "БАРС" и стационарных постов наблюдения.

Причиной такого усиления называют учащение ударов беспилотников по объектам на полуострове. Российское командование, по этим данным, пытается прикрыть позиции ПВО и не допустить приближения ударных дронов к расчетам.

В то же время среди личного состава всё чаще обсуждают версию не только о защите от дронов, но и о возможной угрозе морского десанта.

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"Все понимают, что на самом деле власти боятся высадки ВСУ. Вслух с офицерами это не обсуждают, а между собой — постоянно", — – отмечает военнослужащий.

Четких разъяснений от командования военные не получают, поэтому информационный вакуум заполняют слухи. По словам источников, в подразделениях активно циркулируют предположения о возможных масштабных ударах уже в ближайшее время.

Оккупационные чиновники думают о бегстве

Движение "Жёлтая лента" сообщает, что в Симферополе среди сотрудников оккупационных администраций растут опасения относительно безопасности пребывания на полуострове.

По словам местных жителей, коллаборационисты всё чаще интересуются возможностью перевода в регионы РФ или досрочного увольнения с должностей.

Причиной называют страх перед ударами по военной инфраструктуре и потенциальными перебоями с логистикой, в частности зависимостью Крыма от Керченского моста как ключевой транспортной артерии.

В среде оккупационных властей, по данным источников, все меньше уверенности в собственных публичных заявлениях о "полной безопасности" полуострова.

Маскировка бензовозов и движение техники

Отдельно фиксируются перемещения топливной техники по дорогам Крыма. В частности, из района Керчи в направлении Джанкоя и Симферополя движутся как обычные гражданские бензовозы, так и военные машины, замаскированные под гражданские.

По имеющимся сведениям, часть техники перекрашивают или накрывают тентами, имитируя обычные грузовики, чтобы затруднить идентификацию.

Ситуация в Севастополе

В Севастополе в пятницу, 19 июня, снова объявили воздушную тревогу. По заявлениям оккупационной администрации, российская ПВО якобы сбила два беспилотника в районе Парка Победы и Северной стороны.

Сообщение о работе ПВО появилось примерно через 20 минут после объявления тревоги.

В то же время известно, что с 18 по 19 июня в городе неоднократно объявляли воздушную тревогу, а местные власти регулярно сообщали о "сбитых дронах".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

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