Достаточно ли Израиль помогает Украине в войне против РФ: дипломат указал на важный момент

В настоящее время помощь Украине в войне против РФ есть практически от всех развитых стран мира, среди которых числится и Израиль. С самого начала полномасштабного вторжения России правительство Израиля занимало демонстративно нейтральную позицию по поводу войны в нашей стране. Однако теперь у израильтян взгляды на "конфликт" РФ и Украины изменились.

Так считает посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Своими мыслями на этот счет он поделился в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Вы знаете, Израиль помогает насколько может. Но израильское общество очень эгоцентрично и безусловно нацелено на собственные интересы. Оно переживает сейчас войну", – отметил дипломат.

Позиция израильских граждан по отношению к Украине, по его словам, безусловно, очень сильно изменилась. И изменения эти были спровоцированы началом войны с террористами ХАМАС. "Они увидели позицию Российской Федерации, безоговорочно поддержавшую ХАМАС, Хезболлу, других иранских хуситов, других иранских прокси, в целом Иран. И поэтому ни у кого нет сомнений, кто является другом в этой ситуации, кто является врагом", - рассказал Корнийчук.

Однако сейчас говорить о помощи именно от Израиля неуместно. Во-первых, Израиль сам нуждается в помощи, а во-вторых, это очень маленькая маленькая страна. "Слушайте, Израиль по территории размером с Киевскую область. Он очень маленький", – отметил посол.

Корнийчук добавил, что украинские дипломаты работают над увеличением помощи от Израиля, однако "она не изменит ситуацию на нашем фронте, к сожалению".

В целом, по его определению, война в Украине и война в Израиле различаются, но есть и схожие моменты между ними. Например, то, что у нас один и тот же враг.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант пригрозил: если "Хезболла" не уймется, то военным придется сделать это силой.

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