'Доверие Украины к НАТО подорвано': Столтенберг объяснил причину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что доверие Украины к своим союзникам по НАТО "подорвано". Он объяснил это задержками и сбоями в поставках вооружений для Сил обороны, которые мужественно противостоят российским оккупационным войскам.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Столтенберг сказал, что такие неудачи показывают, что пришло время пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву.

"Нам нужна более надежная, институциональная основа нашей поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, большую подотчетность и распределение бремени", – заявил Столтенберг.

В качестве примера того, как союзники по НАТО терпят неудачу, он привел Конгресс США, которому потребовалось шесть месяцев, чтобы принять пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, и европейские страны, поставившие гораздо меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано.

Эти недостатки оказали серьезное влияние на поле боя, поскольку Россия перехватила инициативу, в то время как украинские силы, испытывающие недостаток боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.

"Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подорвал... доверие", – сказал Столтенберг.

Но после дня переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками он сказал, что Киев по-прежнему верит в своих союзников, и теперь им предстоит выполнить свою задачу.

Столтенберг заявил, что один из способов избежать в будущем дефицита военной помощи Украине – это предоставить НАТО более значительную координирующую роль и разработать многолетний план, в котором будет четко прописан вклад, ожидаемый от каждого союзника.

Он обратился с таким предложением к 32 членам НАТО и заявил, что это должно быть подкреплено крупными финансовыми обязательствами.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля генсек НАТО на пресс-конференции в Берлине заявил, что союзники не предоставили Украине обещанную помощь вовремя, но сделать это еще не поздно, чтобы Киев смог победить на поле боя.

Он также призвал страны НАТО последовать примеру Германии, предоставившей Украине третью систему ПВО Patriot.

Кроме того, по данным Bild, 25 апреля Столтенберг и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно встретились в ресторане в Берлине.

Беседа продолжалась почти три часа и "была несколько горячей". По информации издания, Столтенберг попросил Бербок о разговоре и обсудил с ней безопасность Европы и дальнейшую помощь Украине.

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