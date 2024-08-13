'Довольно большая активность авиации': в ВСУ рассказали, где враг чаще всего применяет КАБы

Российская авиация сейчас наиболее активно работает на Покровском и Торецком направлениях Донетчины. Там враг засыпает КАБами и наносит артиллерийские удары.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель НГУ Руслан Музычук. Кроме того, враг применяет тактику пехотных штурмов, больше всего – в районах Гордеевки и Желанного.

Также представитель Нацгвардии обратил внимание, что за последние три месяца значительно возросло количество уничтоженной Силами обороны техники врага: автомобильной, бронетехники, артиллерийских систем и т. д.

"На это может быть две основные причины: первая – возросла интенсивность боевых действий, вторая – наши военнослужащие стали точнее наносить удары, эффективнее применять дроны", – подытожил Музычук.

Напомним, исполняющий обязанности пресс-офицера 32 отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян рассказал, что в Торецке на Донетчине бои ведутся в жилой застройке в пригороде. Защитники сдерживают врага в населенных пунктах Пивничное и Зализное, расположенных вплотную к Торецку.

"По поводу штурмов – да, немного интенсивность упала, это не очень высокая дельта. То есть она упала незначительно, но они пытаются компенсировать эту нехватку именно обстрелами КАБами", – отметил пресс-офицер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ВСУ рассказали, что россияне несколько снизили интенсивность применения КАБов по линии столкновения на Харьковском направлении и в прифронтовых населенных пунктах, что является временным явлением. Сейчас оккупанты смещают акценты в применении авиации.

– Оккупанты уменьшили количество обстрелов управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области. Ранее враг применял 30-60 КАБов в сутки, теперь – не более 10. Это является следствием событий в Курской области.

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