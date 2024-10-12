'Довольно напряженная ситуация': оккупанты активизировались на Кинбурнской косе

Страна-агрессор перебрасывает свои силы на Кинбурнскую косу (Николаевская область). Украинские военные отмечают, что сейчас там "достаточно напряженная ситуация".

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Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты продолжают усиливать свое присутствие на Кинбурнской косе для того, что проводить штурмы. А также для возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.

"У нас сейчас там достаточно напряженная ситуация. Противник пытается наращивать свои силы. И проводить штурмы", – отметил Волошин.

Он добавил, что на прошлой неделе оккупационные войска перебросили дивизион речных катеров из Севастополя, который будет использоваться для контроля этой территории.

Справка

Кинбурнская коса – песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Территория косы принадлежит Черноморскому биосферному заповеднику. Несколько раз была местом важных сражений, в частности во время полномасштабного вторжения россиян в Украину 2022 и 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВМС объяснили, что из Кинбурнской косы враг продолжает обстреливать южные районы Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, по этой локации у россиян есть возможность атаковать суда, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

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