"Довольно недешевое удовольствие": что известно о новом американском ЗРК Tempest, который могла получить Украина. Фото и видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,4 т.
Вооруженные силы Украины вероятно получили новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest производства США. Эту систему разработала компания V2X в двух конфигурациях: прицепной – для защиты стационарных объектов и мобильной.

Концепция базируется на создании мобильного и относительно дешевого "убийцы дронов" с учетом опыта войны в Украине. Об этом сообщает Defense Express.

Что известно

Зенитный ракетный комплекс Tempest впервые представили в 2025 году на выставке AUSA, которая состоялась в октябре. Вооружение, которое могла получить Украина, можно идентифицировать на одном из видео, обнародованном воздушным командованием "Центр" в новогоднем поздравлении.

В то же время пока неизвестно, какое именно количество комплексов Tempest поставили Силам обороны. Учитывая то, что речь идет о новой американской разработке, не исключено, что был передан один или несколько прототипов для испытаний и дальнейшего совершенствования системы.

"Довольно недешевое удовольствие": что известно о новом американском ЗРК Tempest, который могла получить Украина. Фото и видео

Впрочем, вопрос стоимости эксплуатации такого ЗРК остается дискуссионным, так как система действительно является оптимальным решением для мобильных огневых групп на базе недорогих баги COTS.

Но с другой стороны, для поражения целей Tempest использует ракеты AGM-114L Longbow, цена которых может достигать более 100 тыс. долларов, что делает их применение для перехвата "Шахедов" достаточно дорогим.

"Довольно недешевое удовольствие": что известно о новом американском ЗРК Tempest, который могла получить Украина. Фото и видео

Напомним, недавно Великобритания подтвердила поставки Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven. Они уже находятся на вооружении нашей страны и помогают защитникам неба отражать российские воздушные удары.

Как сообщал OBOZ.UA, что Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения представляет собой дистанционно управляемую турель. Боевой модуль "Таврия" предназначен для установки на бронированные машины или роботизированные платформы.

