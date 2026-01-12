'Довольно недешевое удовольствие': что известно о новом американском ЗРК Tempest, который могла получить Украина. Фото и видео

Вооруженные силы Украины вероятно получили новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest производства США. Эту систему разработала компания V2X в двух конфигурациях: прицепной – для защиты стационарных объектов и мобильной.

Концепция базируется на создании мобильного и относительно дешевого "убийцы дронов" с учетом опыта войны в Украине. Об этом сообщает Defense Express.

Что известно

Зенитный ракетный комплекс Tempest впервые представили в 2025 году на выставке AUSA, которая состоялась в октябре. Вооружение, которое могла получить Украина, можно идентифицировать на одном из видео, обнародованном воздушным командованием "Центр" в новогоднем поздравлении.

В то же время пока неизвестно, какое именно количество комплексов Tempest поставили Силам обороны. Учитывая то, что речь идет о новой американской разработке, не исключено, что был передан один или несколько прототипов для испытаний и дальнейшего совершенствования системы.

Впрочем, вопрос стоимости эксплуатации такого ЗРК остается дискуссионным, так как система действительно является оптимальным решением для мобильных огневых групп на базе недорогих баги COTS.

Но с другой стороны, для поражения целей Tempest использует ракеты AGM-114L Longbow, цена которых может достигать более 100 тыс. долларов, что делает их применение для перехвата "Шахедов" достаточно дорогим.

Напомним, недавно Великобритания подтвердила поставки Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven. Они уже находятся на вооружении нашей страны и помогают защитникам неба отражать российские воздушные удары.

