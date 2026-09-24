Драпатый, Билецкий, Мадяр, Ляшко: медиа назвали топ-20 самых влиятельных военных Украины

Издание "Фокус" обнародовало рейтинг самых влиятельных украинцев 2026 года, в который вошли 20 военных. Среди них – главнокомандующий ВСУ, командиры корпусов, руководители разведки и офицеры, отвечающие за коммуникации.

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Первое место в рейтинге заняли украинские военные как единое целое.

На втором месте – главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый.

"Драпатый – генерал нового поколения, пользующийся высоким доверием как среди военных, так и среди гражданских", – пишет "Фокус".

Военное сообщество страны-агрессора выразило огромную обеспокоенность из-за опыта, нестандартного мышления и бескомпромиссности нового главы армии.

Третье место занял бригадный генерал, заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.

Четвертое место занял командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр). Пятым стал командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

Шестую позицию занял руководитель СБУ Александр Поклад, а седьмую – бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий.

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На восьмом месте – глава Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, на девятом – экс-главком Александр Сырский. 10-ю позицию занял начальник Генерального штаба ВСУ Игорь Скибюк.

Далее в рейтинге – командир 8-го корпуса ДШВ Дмитрий Волошин, командир 30-го корпуса морской пехоты ВМС Дмитрий Делятицкий, командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц, командующий Воздушными силами ВСУ Анатолий Кривоножко, командующий НГУ Александр Пивненко, командир бригады "К-2" Кирилл Верес, бригадный генерал Денис Прокопенко (Редис), заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат. На 20-м месте – командир 432-го отдельного полка беспилотных систем Олег Ляшко.