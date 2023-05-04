Дрон-камикадзе ВСУ залетел в набитый оккупантами блиндаж и устроил мощную 'бавовну'. Видео

Защитники Украины с помощью точной корректировки огня и дрона-камикадзе уничтожили блиндаж оккупантов. "Бавовна" накрыла укрытие врага вместе с живой силой.

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Операцию по "демилитаризации" провели бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ. Видео опубликовано на его Facebook-странице (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что дрон-камикадзе украинских бойцов залетел в набитый российскими военными блиндаж, сделав из него большую выгребную яму.

На кадрах видно, как оккупанты, заметив над головой БПЛА, начали бежать от него, прячась в блиндаж. Это стало для них роковым – дрон-камикадзе, которого навели на врага наши защитники, попал точно в цель.

С другого беспилотника аэроразведчики сняли эту "бавовну" со стороны – над местом, где было вражеское укрытие, поднялся столб черного дыма.

"Хотим сразу сказать, что по Кремлю, то, к сожалению, не мы. Но наш дрон-камикадзе сегодня залетел в блиндаж набитый ру*ней, сделав из него большую выгребную яму. 108-й ОГШБ всегда на высоте!" – отметили в батальоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество ликвидированных на украинской земле российских солдат и офицеров превысило 192 тысячи. Во время боев за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили 650 захватчиков из РФ.

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