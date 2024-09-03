Дрон попал по тренировочному полигону оккупантов: всплыли подробности 'бавовны' на Донетчине

К вечеру 2 сентября в район населенных пунктов Бабах-Тарама и Куликово Мангушского района Донецкой области посетила "бавовна". Поражён тренировочный полигон российских захватчиков.

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Известно о раненых оккупантах, российская ПВО по летевшему до цели беспилотнику не работала. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что украинский дрон прилетел на тренировочный полигон оккупантов в районе Бабах-Тарама/Куликово около 17:45.

"Трое военных доставлены в больницу с ранениями средней тяжести. Система ПВО не сработала, поэтому пристрелку можно считать успешной", – отметил он.

Андрющенко также рассказал о паническом оживлении среди захватчиков сразу после "бавовні": они тут же бросились на поиски корректировщиков.

"Мариупольский район и Мариуполь сразу отреагировал усиленными мерами по поиску корректировщиков. Совместные патрули полицаев и военных до ночи искали. Не нашли", – резюмировал Андрющенко.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил подвели данные по потерям врага в течение суток 2 сентября. Так, накануне Силы обороны отминусовали 1360 оккупантов.

Также украинские воины обезвредили 10 танков, 35 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 21 крылатую ракету, 47 автомобилей и девять единиц спецтехники оккупантов.

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