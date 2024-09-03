Силы обороны отминусовали 1360 оккупантов и 35 ББМ врага: в Генштабе рассказали о потерях России за сутки

Накануне, 2 сентября, украинские воины на фронте отминусовали 1360 российских оккупантов. Уничтожены также свыше 170 единиц вражеской техники и вооружений.

Подробности о потерях России в войне против Украины к утру 3 сентября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с "денацифицированными" накануне 1 360 оккупантами общие боевые потери России в живой силе к утру 3 сентября достигли 618 960 человек.

Также уничтожены 176 единиц российской военной техники и вооружений.

Накануне враг потерял десять танков (8611), 35 боевых бронированных машин (16821), 18 артиллерийских систем (17664).

РСЗО и средств ПВО 2 сентября россияне не теряли, их по-прежнему всего уничтожено 1177 и 940 соответственно. Неизменным осталось пока и количество сбитых самолетов (368), вертолетов (328), утопленных кораблей/катеров (28) и подлодок (одна).

Видео дня

А вот беспилотников оперативно-тактического уровня россияне за сутки потеряли 36 (в общей сложности уже 14 573), также сбита 21 крылатая ракета (2 578).

Недосчитались оккупанты и 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (23 972), а также девяти единиц специальной техники (3 003).

Напомним, накануне, 2 сентября, в ГПСУ рассказали, что украинские пограничники за неделю уничтожили более сотни единиц техники врага. Также они нанесли удары по 122 позициям и укрытиям личного состава ВС РФ.

Кроме того, сообщалось, что бойцы 3-й ОШБр в Харьковской области поразили ЗРК "Тор" и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Поражение они запечатлели на видео.