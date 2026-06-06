Дрон попал в авто: Олега Тягнибока ранили на фронте

На фронте в результате вражеской атаки получил ранение известный украинский политик и военнослужащий Олег Тягнибок.Автомобиль, в котором он находился вместе с собратьями, стал целью для российского беспилотника.

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Сейчас детали его состояния выясняются. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Что известно

По предварительной информации, инцидент произошел во время выполнения боевого задания на одном из горячих направлений фронта. Российский ударный дрон попал прямо в транспортное средство, в котором передвигался Олег Тягнибок вместе с другими бойцами своего подразделения.

В результате попадания политик получил ранения. Информация о состоянии других военнослужащих, которые находились в автомобиле, и степень тяжести травм самого Тягнибока пока уточняется.

"Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с побратимами был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!" – сообщил Марцинкив.

Что известно об Олеге Тягнибоке

Олег Тягнибок – известный украинский политический деятель, народный депутат Украины нескольких созывов и многолетний лидер Всеукраинского объединения "Свобода".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он, как и многие его соратники, принял решение мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины для защиты государства.

Тягнибок командует батальоном беспилотных систем 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое Поле", которая выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.

Долгое время Тягнибок оставался одним из самых заметных лиц украинского националистического движения. Он принимал активное участие в Революции Достоинства, а также баллотировался на пост президента Украины.

Стоит отметить, что в рядах ВСУ воюет не только экс-нардеп, но и члены его семьи, в частности родной брат Андрей Тягнибок и сын.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2014 года боец бригады "Рубеж" Гордей Тягнибок, который является сыном главы ВО "Свобода" Олега Тягнибока, получил ранения в бою против российских оккупантов в Донецкой области. Военный перенес две операции, врачи давали положительные прогнозы на его выздоровление.

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