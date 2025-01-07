Дроны летают как "рои пчел": Россия значительно активизировала обстрелы Суджи и близлежащих территорий
В Курской области России путинская армия обстреливает собственное население. Особенно активизировались удары по городу Суджа и близлежащих селах.
В течение пяти месяцев операции на Курщине, из-за российских авиационных и артиллерийских обстрелов Суджи погибли 36 гражданских лиц, около 100 получили тяжелые или средней тяжести ранения. Об этом 7 января заявил в эфире новостного телевизионного марафона военнослужащий Алексей Дмитрашковский, пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ.
"Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет", – сказал он.
По Судже россияне активно бьют комплексами С-300, а FPV-дроны летают как "рои пчел" и фиксируют любое перемещение.
"По данным разведки, на сегодняшний день Россия поставила в район Курской области 12 000 FPV- дронов, около 800 Lancet, 2 500 Mavic. То есть большое количество беспилотной авиации, которая применяется сегодня", – рассказал пресс-офицер.
Как писал OBOZ.UA:
– В течение 7 января (по состоянию на 16:00) украинские воины отбили 27 атак захватчиков на Курщине. Российские армейцы нанесли шесть авиационных ударов (сбросив 17 КАБов) и 146 артиллерийских обстрелов (в том числе шесть из РСЗО).
– Основная цель Курской операции, которую озвучивал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, состоит в том, чтобы оттянуть резервы войск России, сковать силы врага и максимально нанести оккупантам потери в живой силе и технике.
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