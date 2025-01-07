Дроны летают как 'рои пчел': Россия значительно активизировала обстрелы Суджи и близлежащих территорий

В Курской области России путинская армия обстреливает собственное население. Особенно активизировались удары по городу Суджа и близлежащих селах.

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В течение пяти месяцев операции на Курщине, из-за российских авиационных и артиллерийских обстрелов Суджи погибли 36 гражданских лиц, около 100 получили тяжелые или средней тяжести ранения. Об этом 7 января заявил в эфире новостного телевизионного марафона военнослужащий Алексей Дмитрашковский, пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ.

"Мирное население находится по домам или в интернате в основном, потому что враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет", – сказал он.

По Судже россияне активно бьют комплексами С-300, а FPV-дроны летают как "рои пчел" и фиксируют любое перемещение.

"По данным разведки, на сегодняшний день Россия поставила в район Курской области 12 000 FPV- дронов, около 800 Lancet, 2 500 Mavic. То есть большое количество беспилотной авиации, которая применяется сегодня", – рассказал пресс-офицер.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 7 января (по состоянию на 16:00) украинские воины отбили 27 атак захватчиков на Курщине. Российские армейцы нанесли шесть авиационных ударов (сбросив 17 КАБов) и 146 артиллерийских обстрелов (в том числе шесть из РСЗО).

– Основная цель Курской операции, которую озвучивал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, состоит в том, чтобы оттянуть резервы войск России, сковать силы врага и максимально нанести оккупантам потери в живой силе и технике.

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