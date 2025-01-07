На Курском направлении ВСУ отразили 27 атак: что происходит на фронте

Идут тысяча сорок девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на Покровском, Кураховском направлениях и Курщине.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 7 января по состоянию на 16.00. Отмечается, что с начала суток на фронте произошло 128 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населённых пунктов Украины, среди которых Кучеривка, Славгород, Бачевск Сумской области и Семеновка и Галагановка Черниговской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отразили три штурма вражеских войск вблизи Тихого. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении агрессор увеличил количество атак до девяти. Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник пять раз атаковал в направлении Белогоровки, одно боеприкосновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отразили шесть атак кафиров в районах Васюкивки, Бондарного, Временного Яра и Ступочек. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор. На Торецком направлении враг трижды пытался идти вперед в Торецком районе. В настоящее время идет один бой.

На Покровском направлении при поддержке авиации враг 28 раз начинал столкновение разной интенсивности. Наши защитники отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Пока еще продолжается пять боеприкосновений.

На Кураховском направлении идут упорные бои. Вблизи Серебряного, Андреевки, Курахового и Дачного за день наши защитники отбивали 14 атак противника.

На Времивском направлении агрессор 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Новоселка и Привольное, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. На Приднепровском направлении Силы обороны отразили два штурма противника.

На Курщине украинские защитники отражали 27 атак захватчиков, кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБ, и совершил 146 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в течение двух дней достигли тактических успехов на Курщине. Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны (ISW). По данным аналитиков, украинские войска возобновили наступательные операции по меньшей мере по трем направлениям в рамках украинского выступления в Курской области России.

Россия вынуждена опрокидывать свои подразделения на Курщину, чтобы усилить группировку. Перемещение военных РФ наблюдается не только на севере Харьковщины и Сумщины, но и по другим направлениям.

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