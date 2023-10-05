Дроны распределились на 15 групп: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки врага

Во время ночной атаки ударными дронами-камикадзе 5 октября российские террористические войска разделили цели на 15 групп. Враг запускал БПЛА с территории временно оккупированного Крыма, и через Николаевскую область дроны двигались на север.

В результате силы противовоздушной обороны уничтожили 24 из 29 ударных дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне запускают "Шахеды" с одних и тех же локаций – мыс Чауда в Крыму, Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ и северное направление. Ночью 5 октября ударные БПЛА двигались в группах по 1-2 единицы.

"К сожалению, типичные ночи у нас, типичные удары. Шахеды летят с тех самых локаций – это Чауда, Приморско-Ахтарск, север нашей страны. Сегодня это Чауда, 29 ударных БПЛА разными группами. Они разделились фактически на 15 групп, по 1-2 они двигались в сторону Николаевской области, Очакова и дальше пошли на север. Возле Кропивницкого крутились и уничтожались противовоздушной обороной", – сказал Игнат.

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Также спикер Воздушных сил отметил, что наши защитники применяли стандартные методы для уничтожения дронов – истребительную авиацию, зенитное ракетное вооружение и средства мобильных огневых групп.

"Применялись стандартные приемы по уничтожению ударных беспилотников – это истребительная авиация, мобильные огневые группы и зенитные ракетные подразделения. 24 из 29 – такой вот результат сегодняшней ночной работы противовоздушной обороны", – отметил Игнат.

Также он объяснил, что звук "Шахедов" практически не влияет на результативность работы противовоздушной обороны. Ведь основная информация, которой пользуются Воздушные силы – это радиолокационное сопровождение цели.

Напомним, ночью 5 октября российская террористическая армия в очередной раз устроила массированную атаку ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате теракта в Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что осенью этого года страна-агрессор Россия усилит именно дроновые, а не ракетные массированные атаки по нашим регионам. Защитники неба готовятся сбивать цели и одновременно подчеркивают, что процент уничтожения может быть иным, чем нынешний показатель 70-80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская террористическая армия постоянно применяет новую тактику обстрела Украины ударными дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг пытается обмануть средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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