"Другие приоритеты": генерал Милли объяснил, почему США не спешат предоставлять Украине самолеты F-16

В свете текущей обстановки на поле боя, особое значение для достижения успеха Украины приобретает оборудование, предназначенное для разминирования, а не боевые самолеты. В настоящее время Украина успешно обеспечивает защиту своего воздушного пространства с помощью земных средств противовоздушной обороны, что ограничивает возможности российских военных в использовании боевых самолетов.

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Об этом рассказал руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, наибольшие потери украинские защитники сейчас терпят не от российских авиаударов, а от минных полей.

“Контроль за воздушным пространством можно установить двумя способами: из воздуха или из земли. Наиболее эффективный способ достижения этого для украинцев сейчас – системы ПВО, которые им предоставляют с начала войны. Они позволяют защищать контрнаступающие силы от ударных вертолетов и ближнего огня из самолетов. Сейчас у украинцев такая способность", – сказал Милли.

Президент отметил, что перенаправление внимания противовоздушной обороны с наземных систем на самолеты будет связано с значительными расходами.

“Десять F-16 – это 2 млрд долларов. У русских есть сотни самолетов четвертого и пятого поколений. Если пытаться противостоять им в пропорции друг к другу или хотя бы два к одному, то речь пойдет о большом количестве самолетов. Для этого понадобятся годы на обучение пилотов, годы на создание ремонтной базы и годы на организацию необходимой финансовой поддержки, поскольку речь идет о более миллиардах, чем уже было выделено", - пояснил генерал.

Согласно его заявлению, главные потери украинских защитников в настоящее время связаны не с российскими авиаударами, а с минными полями.

“Поэтому проблема, которую следует решить сейчас, – это минные поля, а не воздушная составляющая. Именно это (оборудование – ред.) коалиция пытается предоставить", – отметил он.

Милли добавил, что главное внимание сейчас следует уделять обеспечению Украины наземными средствами противовоздушной обороны, артиллерией и оборудованием для разминирования.

"Это то, что им нужно, и то, что они просят. Когда я общаюсь с Залужным, он говорит именно об этом", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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